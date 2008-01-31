Завтра на Харківщині можливий мокрий сніг

Харків. 31 січня. УНІАН. У п’ятницю, 1 лютого, в Харківській області хмарно з проясненням, вночі без істотних опадів. Вдень невеликий мокрий сніг, слабкий туман, слабка ожеледь, слабке налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний 5-10 м/сек.

За даними місцевих синоптиків, температура повітря по області вночі від 3° до 8° морозу, вдень -4°+1°. У Харкові вночі -3°-5°, вдень 0°-2°.

1 лютого за прогнозами синоптиків на території України буде хмарно з проясненнями, невеликий мокрий сніг та дощ, лише вночі у східних областях та в Криму, а вдень на більшій частині Правобережжя без істотних опадів. Вночі та вранці у східній половині місцями тумани. На дорогах країни, крім півдня та заходу, ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, у східних областях, степовій частині Криму та Приазов`ї 4-9° морозу; вдень 0-5° тепла, на крайньому півдні до 7° тепла; в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 2-3 лютого утримається хмарна з проясненнями погода, без істотних опадів, лише 3 лютого вночі у західних, вдень у північних областях невеликі, в Карпатах помірні опади. Місцями туман; на дорогах країни, крім півдня та заходу, подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с, в Карпатах 2 лютого пориви 17-22 м/с. Температура вночі 2 лютого 1-6° морозу, у східних областях до 8° морозу, 3 лютого від 2° морозу до 3° тепла; вдень 0-5° тепла, у південній частині 5-10° тепла; в Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

4 лютого в Криму, південних та східних областях, 5 лютого в західній частині пройдуть невеликі опади; на решті території без істотних опадів. Температура вночі 2-8° морозу, 4 лютого на крайньому півдні та сході, 5 лютого на узбережжі морів та крайньому заході від 3° морозу до 3° тепла; вдень в Україні 0-5° тепла, в південній та західній частині місцями 7-9° тепла.

У Києві та області 1 лютого буде хмарно з проясненнями, вночі та вранці невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.

2-3 лютого - без істотних опадів, лише вранці та вдень 3 лютого очікуються невеликі опади. Місцями туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2 лютого 1-6° морозу, 3 лютого від 2° морозу до 3° тепла; вдень 0-5° тепла.

4-5 лютого - без істотних опадів. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° тепла.