За словами матері, у 12-річної дівчинки закрита черепно-мозкова травма і струс мозку.

У Києві підлітки побили та принизили 12-річну дівчинку, а відео знущань виклали в соціальні мережі.

Про це повідомила мати дівчинки на своїй сторінці у Facebook.

За словами жінки, у вівторок, 25 травня, її 12-річна донька Катя поїхала гуляти зі "знайомими" на Поштову площу.

"Там близько 15:30-15:45 її "знайомі" вирішили влаштувати так званий "злив" і розбити сирі яйця об її голову, ображаючи та принижуючи публічно. Її 7 разів вдарили по голові та, на щастя, вона змогла дістатися додому і лягти спати", - написала мама.

Згодом старший брат дівчинки надіслав матері відео, що почали поширюватися в соціальних мережах. На них підлітки хваляться публічним булінгом і нападом.

"Як виявилося, шестеро підлітків домовилися заздалегідь, купили яйця, покликали Катю гуляти. Коли вони зустрілися, то відібрали телефон, почали принижувати і напали, паралельно знімаючи все на свої телефони. Відео закинули згодом у канали Telegram та Instagram", - розповіла жінка.

За її словами, у дівчинки зафіксована закрита черепно-мозкова травма і струс мозку. 27 травня родина подала заяву до Подільського районного управління поліції.

Крім того, мама каже, що Катя продовжує отримувати погрози.

"Зараз з Катею працює психолог і вона відновлюється в домашньому режимі. На історії з яйцями все не закінчилося. Каті продовжують надходити погрози, а в листуванні між підлітками ми бачимо бажання продовжити булінг і загрози здоров'ю Каті. Чого я хочу? Хочу безпеки для своєї доньки. Я хочу справедливості у правовому полі, публічних вибачень від кожного учасника, навіть тих, хто просто дивився, а також моральної компенсації. Також я хочу, щоб поліція зробила свою роботу в цій справі належним чином і забезпечила невідворотність покарання для всіх винних", - написала мама.

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Автор: Катерина Комолова