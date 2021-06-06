Одного разу третьокласник сім хвилин пролежав без тями у шкільному туалеті, поки діти знущалися з нього.

У США 8-річний Габріель Тай наклав на себе руки після неодноразових цькувань та знущань.

Трагедія сталася 26 січня 2017 року, повідомляє ABC News. Третьокласник Габріель вчився у початковій школі Карсона в Цинциннаті. Діти знущалися з нього, та, згідно з позовом, поданим його сім'єю проти Управління шкільного округу, саме це змусило його скоїти суїцид.

У позові йдеться, що за кілька днів до смерті хлопчика побили інші учні у шкільному туалеті. Він провів "понад сім хвилин без свідомості на підлозі, тоді як учні неодноразово знущалися з нього та били". Через два дні на хлопчика знову напали у вбиральні. Після школи він повернувся додому і повісився.

Батьки Габріеля стверджують, що працівники школи знали про знущання, але були "навмисно байдужими" та приховували інформацію.

Тепер очікується, що сім'я досягне попереднього врегулювання у справі та отримає 3 млн доларів. Мирова угода також вимагає проведення реформ проти булінгу. Судовий процес тривав два роки, і освітня рада державних шкіл в Цинциннаті має схвалити відповідну угоду в понеділок, 7 червня.

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Переклад: Катерина Комолова