У Києві безліч проблем з екологією та охороною історичної спадщини, але замість їх вирішення громадські «активісти» беруться за неіснуючі проблеми.

Про це написав відомий журналіст Кирило Сазонов у своєму блозі.

Він зазначає, що зараз так звані активісти атакують будівництво компанією «Інтергал-Буд» підпірної стіни та житлового комплексу на пустирі по вулиці Макарівська, 3.

«Будівництво законне, має всі дозвільні документи. Стіна повинна вберегти від «сповзання» кількох старих багатоквартирних будинків, що стоять на пагорбі. Їхнім жителям пропонують безкоштовно переселитися в нові будинки. Під будівництво виділено ділянку, зайняту зараз смітниками, старими гаражами та покинутими сараями. До початку будівництва це була небезпечна місцевість навіть у світлий час доби», - пише Кирило Сазонов.

Журналіст вказує на безпідставність тверджень «активістів», ніби будівництво ведеться в охоронюваній законом зоні. На його думку, блокування «активістами» будівництва нагадує сюжет збору грошей Остапом Бендером «на ремонт» гірського «провалу».

«Твердження про «історичний ареал» щодо будівництва на Макарівській притягнуто за вуха. Звалище не потрапляє в охоронювану зону пам'ятки природи місцевого значення «Реп'яхів яр». А поняття «ареалу» однозначного трактування не має. Будь-який чиновник або «активіст» може інтерпретувати його на свій розсуд. Також помилкове твердження, ніби Макарівська відноситься до захисної буферної зони об'єктів спадщини ЮНЕСКО. Буферні зони визначені тільки для Софіївського собору та Києво-Печерської Лаври, які дійсно є пам'ятками ЮНЕСКО», - пояснює блогер.

Смішними, вважає Кирило Сазонов, і аргументи «активістів» про неможливість будівництва в околиці численних київських ярів, давно забудованих і завалених сміттям.

«Знайома вулиця Деміївська, де над ярами стоять приватний сектор і гаражні кооперативи, десятиліттями скидають вниз своє сміття. Ще примудрилися розмістити там собачий притулок. Виють сотні псів, періодично горять чиїсь сараї. Ось така картина наших ярів. Це і є «історичні ареали». І нікого не турбує знищення «ландшафту». Так само, як і схили вулиці Макарівської десятиліттями не цікавили нікого, крім наркоманів, алкоголіків і бездомних тварин», - ділиться спостереженнями журналіст.

Кирило Сазонов зазначає, що здивування викликає байдужість так званих активістів до реальних проблем екології міста та пам'ятників київської старовини.

«Ніхто не рятує від руйнування будинок Мурашка і гостинний двір... забудову Великої Житомирської та Андріївського узвозу. Потребують приведення в порядок величезні території Гідропарку і Труханового острова. Зрештою не вирішена проблема екологічної катастрофи із задимленням Києва торфовищами. Давайте вимагати у влади вирішення цих питань. Де ви, активісти?! Не цікавлять «активістів» і жителі Старих «сталінок» на Макарівській, які ось-ось поповзуть вниз. До бездомним собакам ставляться краще», - обурений блогер.

Кирило Сазонов приходить до висновку, що історія з блокуванням будівництва на Макарівській - зрежисована спекуляція.

«Давайте говорити прямо - все це спекуляції. Є абсолютно замовна історія «порятунку Реп'яхового Яру» і цькування людей, які погодилися на умови забудовника і готових переселитися в нові будинки. Кампанія «порятунку» супроводжується рекламою в соцмережах, мітингами під держустановами, атаками тітушок. Схоже, за цим стоять тіньові «смотрящие» за столичним будівельним бізнесом, бажаючі «розвести» забудовника на гроші», - резюмує у своєму блозі Кирило Сазонов.

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Автор: УНІАН