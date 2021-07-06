У Києві чоловік потравив у дорожньо-транспортну пригоду на орендованому Ford Mustang.
Про це пише dtp.kiev.ua.
Повідомляється, що чоловік орендував автомобіль у день народження - він святкував 30-річчя. В автівці також знаходилася пасажирка.
На вулиці Академіка Заболотного він не впорався з керуванням, врізався у паркан, а потім знову виїхав на дорогу.
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"Хлопець на ювілей 30 років орендував Ford Mustang і розбив його в мотлох об огорожу на вулиці Заболотного... Дивом без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
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