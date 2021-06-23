Роботу залізничних вокзалів обмежено.

У Києві обмежена робота Центрального та Південного залізничних вокзалів через повідомлення про мінування.

Про це розповіли у прес-службі "Укрзалізниці".

"Тимчасово обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві у зв'язку з повідомленням про начебто їх замінування", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поїзди курсують за графіком, а пасажири можуть потрапити до платформ через прилеглі переходи.

"Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи", - поінформували в компанії.

Крім того, в поліції Києва повідомили, що крім вокзалів, перевіряють інформацію про вибухівку також у кількох торгово-розважальних центрах і готелях: лист про мінування всіх будівель надійшов на електронну пошту близько 15:00.

"На адреси виїхали профільні служби та правоохоронці, які ретельно обстежують території ймовірно замінованих об'єктів на предмет виявлення вибухових речовин чи інших підозрілих предметів. За необхідності проводиться евакуація громадян. Події належним чином зареєстровані у Журналах єдиного обліку заяв та повідомлень громадян", - розповіли в поліції.

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Автор: Катерина Комолова