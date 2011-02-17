Чоловік зазнав опіків при розпалюванні пічки
10:58, 17 лютого 2011Львів
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Потерпілий в лікарні
Львів. 17 лютого. УНІАН. У Львівській області чоловік при розпалюванні пічки в житловому будинку отримав опіки ІІ-ІІІ ступеня важкості. Інцидент стався 16 лютого в с. Держів Миколаївського району.
Як повідомили УНІАН у обласному управлінні МНС, чоловік отримав опіки під час спалаху газу.
48-річного чоловіка із опіками рук та грудної клітки доставили в опікове відділення 8-ї клінічної міської лікарні.
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