Чоловік зазнав опіків при розпалюванні пічки

Львів. 17 лютого. УНІАН. У Львівській області чоловік при розпалюванні пічки в житловому будинку отримав опіки ІІ-ІІІ ступеня важкості. Інцидент стався 16 лютого в с. Держів Миколаївського району.

Як повідомили УНІАН у обласному управлінні МНС, чоловік отримав опіки під час спалаху газу.

48-річного чоловіка із опіками рук та грудної клітки доставили в опікове відділення 8-ї клінічної міської лікарні.