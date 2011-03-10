Підприємство умисно не сплатило до бюджету понад 2,5 млн грн

15:24, 10 березня 2011
Львів
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Знизувало податок на прибуток

Львів. 10 березня. УНІАН. Працівники податкової міліції Львівщини викрили чергову аферу на понад 2, 5 млн. грн. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ДПА у Львівській області.

Встановлено, що службові особи одного з підприємств Дрогобича шляхом безпідставного віднесення до складу валових витрат фінансово-господарські операції з низкою київських підприємств занизили податок на прибуток та завищили суму бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

Крім цього, це підприємство протягом 2009-2010 років занижувало сплату земельного податку шляхом неправильного застосування ставки податку.

За цим фактом порушено кримінальну справу, вживаються заходи щодо відшкодування завданих державі  збитків. 

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