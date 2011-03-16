За крадіжку нафти на 590 тис. грн. судитимуть шістьох осіб

Львів. 16 березня.УНІАН. Прокуратура Львівської області затвердила обвинувальний висновок та скеровано до суду для розгляду по суті кримінальну справу стосовно організованої злочинної групи (6 осіб), за обвинуваченням у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 185, ч.3 ст 292 КК України. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Досудовим слідством, проведеним СУ УМВСУ у Львівській області встановлено, що мешканці одного з районів Львівської області в листопаді 2009 року створили організовану групу, з метою викрадення нафти з нафтопроводу «Дружба» ВАТ «УкрТранснафта».

З'ясовано, що пошкодження магістрального нафтопроводу призвело до порушення його нормальної роботи, що спричинило зменшення кількості нафти, яка поставлялась згідно договорів та повну зупинку подачі нафти на час ліквідації незаконного підключення.

Крім цього, використовуючи незаконну врізку в нафтопровід «Дружба» ВАТ «УкрТранснафта», яка була вчинена в лютому 2010 року поблизу одного з сіл Львівської області, учасники організованої групи провели відвід на відстань 1 км до цистерни розташованої на території колишньої тракторної бригади.

Всього у період часу з 1 лютого по 2 серпня 2010 року учасниками організованої групи через незаконне з'єднання таємно викрадено з магістрального нафтопроводу «Дружба» ВАТ «УкрТранснафта» нафти в кількості понад 335 т на близько 590 тис. грн.

На даний час, обвинуваченим обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.