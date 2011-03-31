Кошти на відновлення об’єктів зруйновані повінню держава виділить

Львів. 31 березня. УНІАН. Міністр МНС Віктор Балога та голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк в межах засідання міжвідомчої робочої групи Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оглянули відбудову зруйнованого повінню 23-27 липня 2008 року мосту через річку Дністер у селі Поляна-Монастирець Городоцького району.

Загалом внаслідок повені 23-28 липня 2008 року необхідно провести відновлювальні роботи на 116, 4 млн. грн. на дорогах загального користування. Було зруйновано об’єктів на 172 млн. грн. Загалом внаслідок повені постраждало 155 об’єктів загального користування. Залишилося відновити шість найскладніших доріг. На відновлення чотирьох мостів комунального значення необхідно 24 млн грн.

«Кошти на відновлення об’єктів, які зруйновані внаслідок повені 2008 року держава виділить», - пообіцяв міністр МНС Віктор Балога.

Своєю чергою голова ЛОДА М. Цимбалюк наголосив, що обласна влада зі свого боку докладе всіх зусиль, щоб ці об’єкти були профінансовані.

Що стосується відновлювальних робіт на інших об’єктах, то зокрема, у селі Крушельниця Сколівського району було у 2008 році встановлено тимчасовий міст. На добудову нового мосту потрібно 38 млн 870 тис. грн. Загальна вартість робіт складає 54 млн 135 тис. грн. На завершення будівництва моста через річку Опір потрібно 5 млн. 524 тис грн. при загальній вартості робіт 7 млн. 912 тис грн.

На добудову (будівництво мосту) в селі Стрілки Старосамбірського району потрібно 5 млн. 813 тис грн, загальна вартість об’єкту 8 млн 321 тис. грн. На будівництво моста через річку Дністер в селі Поляна-Монастирець необхідно 6 млн. 320 тис грн, загальна вартість робіт складає 14 млн 516 тис. грн. На будівництво мостового переходу в селі Тершаків Городоцького району необхідно 5 млн 748 тис. грн, загальна вартість - 8 млн 121 тис. грн. На будівництво мосту в селі Лани Сколівського району потрібно 1 млн 400 тис. грн, загальна вартість робіт - 2 млн 400 тис. грн. В селі Нагуєвичі Дрогобицького району на відновлення мосту необхідно для повного відновлення 1 млн 918 тис. грн, загальна вартість об’єкту - 3 млн 418 тис. грн. На проведення берегоукріплення дороги Київ-Чоп в селі Гірне Сколівського району необхідно 21 млн 984 тис. грн. Повна вартість робіт становить 24 млн 350 тис. грн. На берегоукріплення дороги Турка-Трускавець-Дрогобич-Пісочна у селі Кринцята Турківського району потрібно 3 млн 570 тис. грн при загальній вартості робіт 37 млн 518 тис. грн. На берегоукріплення дороги Стрілки-Новий Кропивник у селі Стрілки необхідно 16 млн 494 тис. грн при загальній вартості об’єкту 37 млн 518 тис.

Також міністр МНС України Віктор Балога та голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк ознайомились з ходом робіт з будівництва об’єктів протипаводкового захисту в басейні річки Дністер на території Львівської області (акумуляційних паводкових ємностей в районі села Чайковичі, Тершаків (ємність збудована), Мости) та реалізацією інвестиційного проекту комплексного протипаводкового захисту у Львівській області.

Довідка УНІАН. У Львівській області в межах державної програми є першочерговим будівництво трьох споруд – акумулюючих ємностей (польдерів): в Тершакові (об’єкт вартістю 23,6 млн грн введено в експлуатацію в 2009 році), Чайковичах (об’єкт вартістю 75 млн грн буде введено в експлуатацію 2011року), Мостах (об’єкт вартістю 142 млн грн буде введено в експлуатацію 2011 року). Загальний об’єм акумулюючих ємностей 162 млн м³. Будівництво цих споруд дозволить знизити рівень води в місці впадіння р. Бистриця у р. Дністер на 2,21 м та захистити від підтоплення 30 тис. га території, 25 населених пунктів та позитивно вплине на проходження паводків у нижче розташованих за течією областях.