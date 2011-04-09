Могильов у Львові провів Колегію МВС

Львів. 9 квітня. УНІАН. Сьогодні у Львові міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов провів розширене засідання колегії МВС України. На засіданні були присутні члени Колегії МВС України, керівники департаментів, структурних підрозділів та обласних управлінь міліції.

Про це УНІАН повідомили у ДГЗ МВС України.

Кращим працівникам міліції Анатолій Могильов вручив відомчі нагороди, опісля чого з привітальним словом до присутніх звернувся голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, який зауважив, що регіон розвивається, і у цьому велика заслуга саме органів внутрішніх справ області.

На засіданні розглядали три основних питання – стан розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, дотримання працівниками міліції законності та прав людини, а також рівень підготовки до Євро-2012.

На початку, у зверненні до присутніх Анатолій Могильов наголосив на тих основних пріоритетах, на які постійно звертає увагу Президент України, зокрема це стосується боротьби з корупцією та хабарництвом серед представників усіх ешелонів влади та дотримання прав людини.

«Боротьба з корупцією – це пріоритет у діяльності міліції. Незалежно від політичних уподобань, кожен чиновник повинен розуміти, що він найнятий на службу для народу і повинен працювати тільки в інтересах тих людей, які йому цей чин довірили, тому боротьба з корупцією – це головне. На жаль, хабарництво та корупція пронизали практично усі верстви нашої влади. Я вам наведу приклад, ми за перший квартал по лінії економіки порушили на 37% кримінальних справ більше, аніж минулого року, і практично щотижня документуємо 150 фактів отримання хабарів. Тобто рівень корумпованості чиновницького апарату дуже великий, тому пріоритети боротьби у цьому напрямку повинні розуміти усі начальники і обласних управлінь міліції, й інших структурних підрозділів. Це одна із найголовніших задач, адже авторитет влади залежить від рівня боротьби з хабарництвом та корупцією, які, на жаль, у нас в державі є», – наголосив Анатолій Могильов.

За словами Анатолія Могильова, інформація яка була зібрана по всій країні, показала, що ціна на деякі комунальні послуги дещо завищена. Якщо ж цю суму помножити на десятки або й тисячі в день, то можна побачити які великі суми віднімаються у нашого народу щодня.

«Саме тому керівники міліції, всіх рівнів, повинні припинити всі ці незаконні витоки з бюджету. І кожну копійку ми повинні відслідковувати і ліквідувати можливість чиновників обдирати людей. Головне, щоб кожна бюджетна копійка доходила до споживача. Це пріоритет, на який вказав Президент, - підкреслив міністр.