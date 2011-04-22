На Львівщині ліквідовано майже 1000 стихійних сміттєзвалищ
15:12, 22 квітня 2011Львів
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Львів. 22 квітня. УНІАН. У Львівській області в межах місячника озеленення та благоустрою було впорядковано понад 500 сміттєзвалищ та ліквідовано майже 1000 стихійних сміттєзвалищ.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Окрім цього, було очищено від сміття більше ніж 1000 км прибережних смуг та впорядковано та розчищено 502 джерела.
Зазначимо, що у місячнику взяло участь понад 600 тис. осіб.
Нагадаємо, акція тривала з 21 березня по 20 квітня.
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