На Львівщині ліквідовано майже 1000 стихійних сміттєзвалищ

Львів. 22 квітня. УНІАН. У Львівській області в межах місячника озеленення та благоустрою було впорядковано понад 500 сміттєзвалищ та ліквідовано майже 1000 стихійних сміттєзвалищ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Окрім цього, було очищено від сміття більше ніж 1000 км прибережних смуг та впорядковано та розчищено 502 джерела.

Зазначимо, що у місячнику взяло участь понад 600 тис. осіб.

Нагадаємо, акція тривала з 21 березня по 20 квітня.