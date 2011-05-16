На Львівщині незаконно виготовляли кисломолочну продукцію

Львів. 16 травня. УНІАН. У Львівській області викрито директора приватного підприємства та службовців відкритого акціонерного товариства, які не забезпечивши у встановленому порядку технічних умов для виготовлення кисломолочної продукції, незаконно виготовили й реалізували 30,9 тонн цієї продукції на понад 300 тисяч гривень.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків із громадськістю МВС України.

Прокуратура Львова порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.227 «Випуск або реалізація недоброякісної продукції» ст.365 «Перевищення влади або службових повноважень» та ч.2 ст.382 «Невиконання судового рішення» КК України.