На Львівщині «ВАЗ» потрапив під потяг: четверо осіб травмовано

Львів. 23 травня. УНІАН. У Львівській області в м.Червоноград легковий автомобіль «ВАЗ-2101» виїхав на залізничний переїзд і зіткнувся із пасажирським потягом «Львів-Ковель». Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

За повідомленням правоохоронців, водій легковика на перехресті вулиць, ігноруючи світловий та звуковий сигнал світлофора «Проїзд заборонено», об’їхав шлагбаум залізничного переїзду, після чого відбулося зіткнення даного автомобіля з пасажирським потягом «Львів-Ковель».

Унаслідок цієї автопригоди, за інформацією обласного управління ДАІ, водій автомобіля отримав тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку, тупої травми живота. Його госпіталізували у Червоноградську центральну міську лікарню.



Також травми отримало ще троє пасажирів автомобіля «ВАЗ-2101». Так, у 21-річної жительки міста Нововолинськ – множинні забої м’яких тканин тіла зліва, забійна рана лівої гомілки, тупа травма живота, у 32-річного жителя міста Нововолинськ – забійна рана голови справа, а у 4-місячної дівчинки –закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій м’яких тканин тім’яної ділянки голови.