В аеропорті «Львів» знайдено бомбу

Львів. 15 липня. УНІАН. У Львові під час проведення земляних робіт у межах підготовки міського аеропорту до Євро-2012, виявлено 75 мм артилерійський снаряд часів Великої Вітчизняної війни.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

Боєприпас був вилучений та знешкоджений того ж дня о 20.00 піротехнічною групою 3-го спеціального регіонального центру швидкого реагування МНС України.

За інформацією МНС, це вже не вперше на території летовища знаходять боєприпаси. Зокрема, 13 жовтня 2010 року під час проведення будівельних робіт було виявлено одну касетну авіаційну бомбу SD-100 та сорок дві бомби SD-1 часів Великої Вітчизняної війни.