У Буську відкрито пункт екстреної медичної допомоги

Львів. 20 липня. УНІАН. 19 липня у Буській ЦРЛ в межах міжнародного медичного проекту: «Створення транскордонної мережі пунктів екстреної медичної допомоги та інформаційно – координаційного центру у м. Львові», було урочисто відкрито пункт екстреної медичної допомоги «Буськ», який є одною із ланок у цій мережі. Проект здійснював комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги медицини катастроф», за сприяння та підтримки Головного управління Львівської облдержадміністрації. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

В урочистому відкритті пункту екстреної медичної допомоги «Буськ» взяли участь заступник начальника ГУОЗ ЛОДА А. Голдун, голова Буської районної держадміністрації В. Сай , директор Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ю. Пацюрко , завідувач оперативно-інформаційного відділу екстреної медичної допомоги С. Поважук та головний лікар Буської ЦРЛ З. Курій.

Пункт екстреної медичної допомоги «Буськ» знаходиться на базі Буської ЦРЛ у спеціально виділених приміщеннях та є структурним підрозділом комунального закладу Львівської обласної ради «Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги медицини катастроф».

Варто зазначити, що як і сам пункт, так і сучасний реанімобіль відповідають вимогам щодо прийому інформації та надання медичної допомоги на дошпитальному етапі за європейськими стандартами. Закуплені сучасні реанімобілі європейського зразка з необхідним медичним обладнанням та оснащенням, які відповідають вимогам по забезпеченню повного об’єму надання інтенсивної терапії та реанімації постраждалим, дозволяє здійснювати тривалий медичний супровід з транспортування потерпілих із розладами життєво - важливих функцій.

Для прийому викликів та передачі інформації пункт забезпечений офісною технікою, встановлено комп’ютерне обладнання, є радіозв’язок, створені належні робочі місця для персоналу, проведено ремонт приміщень, закуплені меблі. Сприятливим є і розміщення пункту, оскільки забезпечує доїзд до місця виклику в межах 10-15 хв. та транспортування до найближчого лікувального закладу.