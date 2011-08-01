Звільнено першого заступника голови Львівської ОДА

Львів. 1 серпня. УНІАН. Мирона Янківа звільнено з посади першого заступника голови Львівської облдержадміністрації у зв’язку з виходом на пенсію. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Згідно з розпорядження в.о. голови Львівської ОДА І. Стефанишина від 22 липня 2011 р. №726/0/5-11, відповідно до статей 47, 116 Кодексу законів про працю України, п.3 ст. 30 та ст. 37 Закону України «Про державну службу» та у зв’язку з виходом на пенсію державного службовця, Мирона Янківа звільнено з посади першого заступника голови Львівської ОДА 25 липня 2011 р», - зазначено в повідомленні.

Підставою для даного розпорядження є погодження прем’єр-міністра України М.Азарова від 12.07.2011р. №7216/0/2-11 та заступника Глави Адміністрації Президента України О.Рафальського від 19.07.2011 р. №41-02/638.