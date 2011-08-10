Львів. 10 серпня. УНІАН. Співробітники УДАІ Львівської області та підпорядкованих підрозділів ДАІ у липні 2011 року провели контроль за станом утримання залізничних переїздів та дотриманням ПДР України водіями при переїзді через них. Результати перевірок – доволі невтішні: кожен третій залізничний переїзд утримується з недоліками.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Як повідомив начальник відділу організації дорожнього руху управління ДАІ у Львівській області майор міліції Ігор Прокоса, в області було проведено обстеження залізничних переїздів комісіями, до складу яких ввійшли співробітники Державтоінспекції. У результаті перевірки виявлено з недоліками 144 залізничних переїзди, що становить 29% від їх загальної кількості, тобто кожен третій переїзд утримується з недоліками.

Ігор Прокоса відзначив, що виявлені під час перевірок недоліки на залізничних переїздах мають відношення до райавтодорів, селищних рад, а також і до власників переїздів, оскільки сам переїзд та проїжджа частина у межах відчуження земель залізниці обслуговується та утримується у справному стані підрозділами дистанції колії.

До основних недоліків, які були виявлені під час обстежень, можна віднести:

не поновлена горизонтальна дорожня розмітка на підходах до переїздів - 96%;

ямковість на підходах до переїздів - 73%;

відсутні дорожні знаки 1.28, 1.27, 3.18 - 52%;

не забезпечена видимість дорожніх знаків - 12%;

несправне штучне освітлення - 17%.

«Аналізуючи результати попередніх перевірок, варто наголосити, що однотипні недоліки виявляються під час кожного весняно-осіннього обстеження та переносяться з акта в акт, а недоліки залишаються без виконання», – зауважив начальник відділу організації дорожнього руху УДАІ у Львівській області. Зокрема, не виконуються вимоги ДСТУ 3587-97, який передбачає наступні терміни усунення недоліків:

ліквідація осідань, вибоїн, напливів покриття - протягом 5 діб з моменту виявлення (п. 3.1.1);

дорожня розмітка повинна бути відновлена протягом 30 діб з моменту виявлення її відсутності (п. 4.2.3).

Як показали результати проведеної співробітниками управління Державтоінспекції контрольної перевірки утримання залізничних переїздів, – стан їх утримання далеко не найкращий! Дорожні знаки або відсутні, або знищені, горизонтальна дорожня розмітка не наноситься взагалі, незабезпечена видимість дорожніх знаків, ямковість у межах переїзду та на підходах, відсутні пішохідні переходи, недостатнє зовнішнє освітлення тощо.

До речі, зауважив Ігор Прокоса, через всі ці переїзди дозволений автобусний рух маршрутних перевезень. «Вкотре пересвідчуємося, що виконується лише «паперова» робота. Натомість дієвих і водночас необхідних заходів для забезпечення безпечного проїзду через переїзд, відповідальними посадовими особами не вживається, основну увагу приділяють тільки проведенню першочергових заходів або тих, що не потребують значних капіталовкладень. Решта недоліків залишаються поза увагою. Загалом, то такий стан утримання залізничних переїздів на Львівщині не забезпечує безпечного проїзду через них автотранспорту, а тим паче – здійснення пасажирських перевезень». – сказав Ігор Прокоса.

Начальник відділу ОДР УДАІ Львівської області наголосив, що у подальшому співробітники Державтоінспекції продовжуватимуть роботу з недопущення неналежного утримання відповідальними особами як переїздів, так і вулично-шляхової мережі. При цьому, заходи адміністративного впливу до таких горе-працівників будуть вживатися в обов’язковому випадку.