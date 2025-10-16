Продати долар можна в середньому за курсом 41,40 грн, а євро – 48,10 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 16 жовтня, знизився на 5 копійок і складає 41,95 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,40 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 1 копійку і складає 48,90 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,10 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,70 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,60 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,90 грн/євро, а курс продажу - 48,65 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 16 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,76 гривні за долар, таким чином українська валюта втратила 1 копійку.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер установлено на рівні 48,53 гривні за один євро, тобто гривня послабилася на 29 копійок.

Директорка департаменту казначейських операцій та член правління Unex Bank Ганна Золотько прогнозує, що долар і євро в жовтні залишаться у прогнозованому діапазоні - різкі курсові стрибки малоймовірні, проте пошкодження, наприклад, критичної інфраструктури може спричинити ажіотажний попит і тиск на гривню.

Вас також можуть зацікавити новини: