Затори на кордоні Казахстану та Росії гальмують постачання товарів подвійного використання до РФ, загострюючи енергетичну кризу в регіоні.

З середини вересня на кордоні Казахстану з Росією застрягли тисячі вантажівок з Китаю. Це сповільнює потік товарів подвійного використання, які підтримують оборонну промисловість РФ, пише Forbes.

На КПП між країнами наразі стоять близько 2500 вантажівок, багато з яких перевозять електроніку, компоненти для дронів та товари західних брендів. Казахські митники посилили перевірки вантажів, підозрюваних у використанні для обходу санкцій. Російське видання "Коммерсант" оцінює кількість затриманих транспортних засобів приблизно у 7500.

Затори почалися в середині вересня, коли Казахстан почав ретельніше перевіряти вантажі до Росії та Білорусі. EUToday повідомляє, що до 99% вантажівок з чутливими товарами стикаються з інтенсивними перевірками. Аналітики відзначають, що це відображає нову політику Астани щодо суворішого дотримання західних санкцій, хоча деякі експерти вважають, що затори можуть виникати через звичайні двосторонні торговельні тертя.

Паливна криза загострюється

Перебої в поставках відбуваються на тлі падіння виробництва на російських нафтопереробних заводах через атаки українських безпілотників. Bloomberg 15 жовтня повідомив, що експорт морського палива з Росії впав до 1,88 млн барелів на день — найнижчого рівня з початку вторгнення.

Наслідки відчувають і країни Центральної Азії. Вартість пального різко зросла, зокрема в Таджикистані, а Казахстан тимчасово заборонив експорт для забезпечення внутрішнього попиту. Узбекистан та Киргизстан шукають альтернативні постачання палива, оскільки Росія зосереджується на задоволенні власних потреб.

Водночас президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв намагається балансувати між Москвою та Заходом. У вересні він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським під час 80-ї Генасамблеї ООН і висловив підтримку суверенітету України.

Росія і Китай - головні новини

Китай офіційно дотримується нейтралітету щодо війни України та Росії, але допомагає Москві таємно. Зокрема, китайці створили для російських окупаційних військ котушку з оптичним волокном завдовжки 50 кілометрів.

Крім того, Росія та Китай налагодили співпрацю у постачанні систем РЕБ для захисту стратегічних об’єктів, зокрема, аеропортів, від атак українських дронів.

