Легкі, але живучі: США готують нові танки для армії з урахуванням досвіду України

Нові танки для армії США матимуть знижену масу, але при цьому високу живучесть та розумну цифрову "начинку".

У США очікують отримати попередні прототип нового бойового танка M1E3 Abrams до кінця 2025 року. Як пише портал Мілітарний, це буде першим фізичним зразком у межах програми модернізації танків.

Справа у тому, що США хочуть замінити поточну лінійку M1A2 SEPv3/SEPv4 на більш легку, мобільну та технологічно просунуту платформу. M1E3 стане основою для наступного покоління танків, орієнтованих на бойові дії 2040-х років.

"Його розробка враховує досвід війни в Україні, зокрема потребу в зниженій масі, покращеній живучості та цифровій інтеграції", - йдеться у статті.

Очікується, що нова машина матиме гібридну силову установку, активний захист і автоматизовану систему заряджання. Як зазначили аналітики, розробку машини веде General Dynamics Land Systems. Саме ця компанія створила демонстратор AbramsX. M1E3 не є його прямим продовженням, однак багато технологій з нього можуть бути адаптовані для серійної машини.

Автори додали, що програма M1E3 стартувала після скасування проєкту M1A2 SEPv4 у 2023 році. Тоді армія США вирішила зосередитися на створенні принципово нової платформи, а не на модернізації існуючої.

Нагадаємо, що Південна Корея планує передати Польщі 180 нових танків K2. Вартість угоди досягає 6 мільярдів доларів США, і це найбільша експортна угода для Південної Кореї.

А у Німеччині розглядають можливість закупівлі до 2500 бойових броньованих машин і до 1000 бойових танків у рамках спільних зусиль європейських країн зі створення нових бригад НАТО для стримування Росії. Замовлення передбачає до 1000 бойових танків Leopard 2 і до 2500 бойових машин GTK Boxer. Танки вироблятимуть компанії KDNS і Rheinmetall, а бойові машини - ARTEC.

У Росії також, починаючи з наступного року, вироблятимуть нову версію танка Т-90 - він відомий, як Т-90М2 "Ривок-1". Вони кажуть, що таким чином намагатимуться відновити довоєні резерви.

