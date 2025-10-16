Олексій Кучеренко зауважив, що Україна через технічні обмеження не може імпортувати електроенергію у необхідних обсягах.

Запровадження екстрених відключень у майже всіх регіонах 15 жовтня викликано дефіцитом потужності в енергосистемі внаслідок ударів Росії по енергооб’єктах. Тобто обсяг виробленої електроенергії був меншим за обсяг її споживання.

Про це в ефірі телеканалу Novyny live заявив перший заступник голови комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

"Дефіцит потужності спричинили пошкодження (енергооб’єктів, - УНІАН), які були та додалися і додаються кожного дня. Тобто, умовно кажучи, якщо у п’ятницю (10 жовтня, - УНІАН) після удару дві київських ТЕЦ відвалилися на нуль, тобто вони видають нуль електрики. Одна (потужністю) 800 Мегават, а, інша - 540, тобто 1300 Мегават відвалилося з системи. А Київ і так дефіцитний. Йому не вистачає власної генерації", - зауважив Кучеренко.

Він додав, що внаслідок прильоту 15 жовтня по ТЕЦ, яка належить НАК "Нафтогаз України", "вона на нулі", тобто припинила виробництво електроенергії.

До того ж, за словами нардепа, через відсутність опалення у житлових будинках, українці масово вмикають кондиціонери та обігрівачі, щоб зігрітися. При цьому, Кучеренко зауважив, що Україна через технічні обмеження не може імпортувати електроенергію у необхідних обсягах, а вироблення електроенергії сонячними електростанціями знизилося через погодні умови.

Удари РФ по енергосистемі України - останні новини

Росія восени активізувала удари по українській енергетиці. Через це на Чернігівщині вже запроваджено графік погодинних відключень, який досі не скасовано.

В ніч на 10 жовтня РФ вчергове масовано атакувала Україну дронами та ракетами. Внаслідок атаки без світла залишилася частина Києва. Аварійні відключення в цей же день, через атаку Росії, були запроваджені у Київській, Харківській, Полтавській, Чернігівській, Сумській областях.

Увечері 15 жовтня за командою "Укренерго" майже на всій території України запроваджено екстрені відключення. Як зазначили в "Укренерго", причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру.

16 жовтня у столиці та низці областей знову запроваджено екстрені відключення.

