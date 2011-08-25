У Львові водій збив візок із немовлям

Львів. 25 серпня. УНІАН. 23 серпня у Львові на вул. Лисенка, 31 64-річний водій автомобіля ГАЗ-310231 скоїв наїзд надитячий візок, у якому знаходилося немовля (дата народження – 13 травня 2011 року). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Внаслідок автонаїзду хлопчик отримав тілесні ушкодження у вигляді забою м’яких тканин голови.

За даним фактом ДТП триває перевірка.