Цимбалюк: Армія має бути озброєна насамперед інтелектуально

Львів. 5 вересня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 3 вересня взяв участь в урочистому складанні військової присяги курсантами 1-го курсу Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Голова облдержадміністрації звернувся до батьків першокурсників, гостей, викладацького складу Академії, і найголовніше: до першокурсників із закликом гідно нести честь офіцера України, зберігати мир та спокій держави.

Михайло Цимбалюк також зазначив, що Академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного вихована на кращих військових традиціях і наголосив, що Президент України Віктор Янукович підтримав прохання, що Академія повинна розташовуватись саме у Львові.