Цимбалюк: патріотизм – це скромна робота на благо України

Львів. 6 жовтня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк в межах робочої поїздки у Сокальський район, ознайомився з роботою дочірнього підприємства «Датський текстиль» компанії «ПВН Холдінг А/С» (Данія).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Михайло Цимбалюк оглянув цехи із виробництва тканини, ознайомився з роботою швейного цеху, їдальні та інших службових приміщень дочірнього підприємства.

Керівництво заводу доповіло голові ОДА про плани із розширення виробництва, зокрема про збільшення території на 1,5 тисячі метрів квадратних. Загалом на підприємстві працює більше 500 чоловік, середня заробітна плата яких складає більше 3 тисяч гривень. На «Датському текстилі» працюють Сокальського району, міста Червонограда, а також із наближених сіл Волинської області.

Голова ОДА Михайло Цимбалюк залишився задоволеним якістю продукції і наголосив, що, на жаль, абсолютна більшість цієї продукції виробляється на експорт, оскільки на українському ринку реалізовувати її надзвичайно складно через зависокі стандарти якості та перенасиченість ринку тканинами східного виробництва.

Під час спілкування із журналістами голова Львівської ОДА наголосив, що з роботою даного підприємства був знайомий давно, однак заочно, а сьогодні вирішив на власні очі переконатись у його роботі за високими технологічними стандартами.

«Для нас як для влади особливо важливо те, що на підприємстві працюють над удосконаленням соціального пакету, довозять та відвозять працівників на роботу, а також безкоштовно харчують продуктами власного приготування та випічкою. Це одне із найбільших середніх підприємств на Львівщині, на якому збережені професійні кадри, а також постійно набирається на роботу та навчається місцева молодь. Завдання влади полягає у підтримці та створенні умов саме для таких підприємств, які дбають про інвестиційний клімат нашого краю, оскільки тут залучені датські інвестиції», - сказав Михайло Цимбалюк.

Голова облдержадміністрації також наголосив, що найбільший патріотизм – це скромна робота на благо нашого краю та України, тому влада буде сприяти подальшому розвитку таких підприємств.

«Спільно із «Леоні» «Датський текстиль» є флагманом інвестиційної політики нашого краю і хотілося б, щоб таких підприємств у нашій області було якнайбільше. Звичайно, на підприємстві, як і всюди, є свої проблеми, свого часу тут було дуже багато перевірок від різних контролюючих органів, проте не було знайдено жодного суттєвого порушення, а мінімальні роботи моменти виправлялись одразу під час перевірки.

Однією із таких проблем на підприємстві є нестача фахівців робітничих професій, тому я наголошую на важливості того, що власники підприємства беруть молодь, яку легше навчити працювати. В Україні, безперечно, треба реформувати систему освіти, зокрема профтехосвіту, адже влада і вузи повинні студентові одразу говорити, де він матиме можливість працювати за місцем свого проживання. На жаль, більшість вузів готують юристів, які потім поповнюють центри зайнятості і це не є державницькою політикою», - сказав Михайло Цимбалюк.