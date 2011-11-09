На Львівщині відбудеться міжнародний археологічний семінар

Львів. 9 листопада. УНІАН. 10-11 листопада в Історико-краєзнавчому музеї м. Винники відбудеться Міжнародний науковий семінар «Декоративні та культові вироби з Вісло-Дніпровського регіону». У семінарі візьмуть участь науковці з України, Польщі, Росії, Білорусії та Молдови. Фахівці обговорять проблеми дослідження спільної історичної спадщини, а саме археологічних пам’яток у межиріччі Вісли та Дніпра, шляхи їхнього збереження та відновлення, - повідомив УНІАН директор Історико-краєзнавчого музею м. Винники Ігор Тимець.

Як повідомляє „Гал-інфо”, у межах семінару буде відкрита виставка декоративних та культових артефактів, знайдених під час археологічних досліджень в окресленому регіоні. Відкриття виставки відбудеться 10 листопада об 10.00 (м. Львів-Винники, вул. В. Івасюка, 5). Відвідати її можна буде до кінця цього року.

"На виставці представлені артефакти від часу енеоліту (чотири тисячі років до н. е.) до княжих часів (ХІІ-ХІІІ ст.). Основний акцент - на сакральних знаках, які малювали наші предки на різних предметах. До прикладу, на виставці представлений трипільський посуд з орнаментом хрестів, дерева життя тощо. Він був знайдений на території Тернопільської області ще у ХІХ столітті. Завдяки експонатам виставки можна простежити еволюцію магічних знаків, які зображали наші предки. В основному вони відображають вірування людини в природу", - розповів Тарас Милян, заступник директора Науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба» Інститут археології НАН України.

Матеріали для виставки були надані Історико-краєзнавчим музеєм м. Винники, Львівським історичним музеєм, Археологічним музеєм ЛНУ ім. Івана Франка, Археологічним музеєм Інституту українознавства ім. Івана Крип‘якевича, Львівським музеєм історії релігії.

Організаторами семінару є Історико-краєзнавчий музей м. Винники та Науково-дослідний центр «Рятівна археологічна служба» Інституту археології Національної академії наук України.

Контакти організаторів:

Історико-краєзнавчий музей м. Винники, вул. Галицька, 26, тел. / факс: 296-05-36

НДЦ «РАС» ІА НАН України, м. Львів, вул. Винниченка, 24, тел./ факс: 260-33-11

