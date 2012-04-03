Прес-конференція начальника Львівського міського управління міліції С.Зюбаненка

3 квітня 2012 року, о 12.00, у приміщенні ГУ МВС України у Львівській області (м. Львів, вулиця Григоренка, 3) розпочнеться прес-конференція начальника Львівського міського управління міліції Сергія Зюбаненка. Тема прес-конференції - «1. Криміногенна ситуація у Львові. Бачення нового керівника міліції міста щодо боротьби із криміналітетом. 2. Удосконалення роботи Львівського міського управління міліції. 3. Налагодження співпраці з журналістами».

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