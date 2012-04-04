На „Львівській вугільній компанії” перевірка виявила сотні порушень

Львів. 4 квітня. УНІАН. На ПАТ «Львівська вугільна компанія» під час комісійної перевірки було виявлено 321 порушення з охорони праці та промислової безпеки.

Про це повідомили УНІАН у Територіальному управлінні Держгірпромнагляду у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, інспекторським складом Західної міжрегіональної державної інспекції нагляду у вугільній промисловості під головуванням першого заступника начальника територіального управління Держгірпромнагляду у Львівській області - начальника гірничого округу Богдана Радивона було проведено 24 обстеження, під час яких 16 разів було заборонено ведення робіт або призупинено експлуатацію об’єктів, машин, механізмів, зокрема заборонено вивіз породи у розширений породний відвал, виїмку тонких відходів карти №1 хвостосховища №1 та експлуатацію технологічної схеми обезводнення тонких відходів виробництва, зупинялася експлуатація п’ятьох стрічкових конвеєрів, чотирьох високовольтних комірок.



Крім того, було виявлено, що стрічкові конвеєри у окремих відділеннях (вуглеприймання, навантаження, сушки) експлуатуються при несправних роликах, непрацездатних засобах відключення стрічки з будь-якої точки вздовж конвеєра. Структурні підрозділи підприємства не забезпечені у повному об’ємі засобами пожежогасіння (вогнегасниками, пожежними рукавами, стволами. У незадовільному стані знаходяться приміщення структурних підрозділів. Потребують ремонту будівлі і споруди (перекриття дахів, скління вікон, заміна віконних рам, ремонт плит перекриттів галереї № 13, 14 відділення навантаження).

За результатами перевірки притягнуто до адміністративної відповідальності 15 осіб, серед яких директор з виробництва, головний механік, головний енергетик, в.о. головного маркшейдера, шість начальників структурних підрозділів, чотири механіки та інженер з підготовки виробництва; до дисциплінарної відповідальності притягнуто 14 інженерно-технічних працівників.

