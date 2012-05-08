На Львівщині у ДТП загинув хлопчик, ще шестеро людей травмовано

Київ. 8 травня. УНІАН. 7 травня у Львівській області сталася дорожньо-транспортна пригода з тяжкими наслідками.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ МВС України, близько 20-ї години в місті Золочів водій автомобіля «Шкода Октавія А5» з невідомих поки причин не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автомобілем «Додж Рам Ван».

Наслідки ДТП жахливі: незважаючи на всі зусилля медиків від отриманих травм у лікарні помер син водія автомобіля «Шкода», чотирирічний хлопчик. Сам водій, його другий син та ще один пасажир перебувають в лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.

До медичного закладу з тілесними ушкодженнями були доставлені також жінка-водій автомобіля «Додж» та двоє її дітей віком 1,8 та 6 років.

Наразі за фактом ДТП триває розслідування.