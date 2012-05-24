«Укрзалізниця» з 27 травня запускає потяг №191/192 ”Київ-Львів”

Київ. 24 травня. УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») запустить з 27 травня 2012 року потяг №191/192 ”Київ-Львів”, який курсуватиме із зупинкою на станції Шепетівка.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», потяг відправлятиметься з Києва о 22:40 і прибувати до Львова о 6:32.

Час відправлення з Львова - 22:35, час прибуття до Києва - 06:40.

Нагадаємо, із запровадженням нового графіка руху потягів на 2012-2013 роки змінюється маршрут руху потягу №92/91 ”Львів-Київ”, який з 27 травня 2012 року проходитиме через Фастів, Ковель, Сарни.

Довідка УНІАН. Новий графік руху пасажирських потягів на 2012-2013 роки розроблено з урахуванням розвитку регіонів, підвищення швидкості руху потягів і рівня комфорту. Зокрема, в новому графіку передбачається курсування нових міжрегіональних швидкісних потягів «Хюндай» на напрямах Київ-Львів – 3 пари, Київ-Харків – 3 пари, Київ-Донецьк – 2 пари, а також швидкісного потягу «Шкода» на напрямах Харків-Донецьк, Харків-Дніпропетровськ, Дніпропетровськ-Донецьк, Донецьк-Луганськ, Донецьк-Маріуполь.

Середня маршрутна швидкість пасажирських потягів у новому графіку руху буде на 2 км/год більше, ніж у графіці руху на 2011-2012 роки.

У новому графіку руху буде 140 нічних пасажирських потягів, що на 20 потягів менше, ніж у попередньому графіку.