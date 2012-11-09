Експерти не прогнозують зростання безробіття в Україні

Київ. 9 листопада. УНІАН. Експерти не очікують зростання рівня безробіття в Україні наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказала провідний експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександра Бетлій.

«Я не думаю, що безробіття значно зросте наступного року. Особливо зважаючи на те, що в Україні, як показала криза 2009 року, існують запобіжні механізми роботодавця, коли працівників просто переводять на часткову зайнятість, на неповний робочий день», - зауважила вона і додала, що це рятує роботодавця від втрати кваліфікованого працівника, а працівника – від повної втрати роботи.

О.Бетлій припустила, що у разі погіршення ситуації подібні заходи можуть торкнутися працівників металургії, машинобудування та хімічної промисловості, але вони оминуть харчову промисловість.

За словами О.Бетлій, на сьогодні визначальним для економічного розвитку України на останні місяці цього року та на наступний рік є зовнішні фактори, ситуація у Євросоюзі.

«Поки що світовий консенсус говорить про те, що в середньому економіки Європейського Союзу зростатимуть. Це означає, що дещо відновиться попит на українські товари», - відзначила О.Бетлій.

Відповідно, за її словами, за базовим сценарієм не варто очікувати, що українська промисловість буде надалі падати. При цьому О.Бетлій наголосила, що все ж існують певні ризики, пов’язані із кризою у ЄС.

«Якщо не буде подолано боргової проблеми Греції, Італії, Іспанії, то зрозуміло, що Україна стикнеться з проблемами: перша – це низький попит на наші товари, інша - це фінансування», - сказала експерт.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, кількість зареєстрованих безробітних в Україні у вересні 2012 року становила 416,1 тис. осіб або 1,5% від загальної кількості громадян працездатного віку, що на 0,4% менше показника на початок року.

При цьому більше половини зареєстрованих безробітних (244,8 тис. осіб) – жінки, 171,3 тис. – чоловіки. 263,9 тис. зареєстрованих безробітних проживають у містах, 152,2 тис. – у сільській місцевості.