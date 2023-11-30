В Україні з початком зими очікується надходження чергового циклону. Про це попереджає відомий синоптик Наталка Діденко.
"1-го грудня в Україні виходить наступний епізод серіалу "Південний циклон"", - з гумором повідомила вона.
За даними Наталки Діденко, цей черговий циклон принесе нам мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, дощ, рвучкий вітер та... потепління.
"На півдні України підвищення температури повітря до +15 градусів!" - зауважила синоптик.
Циклони в Україні - що відомо
Циклон, що очікується 1 грудня, буде вже третім в Україні за останній тиждень. Перший вирував у нашій країні 26-27 листопада. Він виявився напрочуд потужним й руйнівним.
Так, за останніми даними, жертвами негоди стали 12 осіб та ще 23 людини, серед яких двоє дітей, постраждали. В Одесі вітер був такої сили, що повалив 100-метрову трубу котельні, внаслідок чого тисячі мешканців залишилися без тепла.
Другий циклон вирував в Україні у ніч на 29 листопада. Він приніс до нас хуртовини та дощі, однак вже не був таким руйнівним, як попередній.
Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич попереджає, що згодом такі циклони з ураганним вітром можуть утворюватися дедалі частіше в Азово-Чорноморському регіоні.