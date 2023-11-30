Це вже буде третій циклон за останній тиждень.

В Україні з початком зими очікується надходження чергового циклону. Про це попереджає відомий синоптик Наталка Діденко.

"1-го грудня в Україні виходить наступний епізод серіалу "Південний циклон"", - з гумором повідомила вона.

За даними Наталки Діденко, цей черговий циклон принесе нам мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, дощ, рвучкий вітер та... потепління.

Відео дня

"На півдні України підвищення температури повітря до +15 градусів!" - зауважила синоптик.

Циклони в Україні - що відомо

Циклон, що очікується 1 грудня, буде вже третім в Україні за останній тиждень. Перший вирував у нашій країні 26-27 листопада. Він виявився напрочуд потужним й руйнівним.

Так, за останніми даними, жертвами негоди стали 12 осіб та ще 23 людини, серед яких двоє дітей, постраждали. В Одесі вітер був такої сили, що повалив 100-метрову трубу котельні, внаслідок чого тисячі мешканців залишилися без тепла.

Другий циклон вирував в Україні у ніч на 29 листопада. Він приніс до нас хуртовини та дощі, однак вже не був таким руйнівним, як попередній.

Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич попереджає, що згодом такі циклони з ураганним вітром можуть утворюватися дедалі частіше в Азово-Чорноморському регіоні.

Вас також можуть зацікавити новини: