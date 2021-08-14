У Чорноморському регіоні йде велика пошуково-рятувальна операція. Там зруйновано багато будинків, мости, дороги і обірвані лінії електропередачі.

Ледве Туреччина встигла взяти під контроль масштабні лісові пожежі на півдні країни, як по її північних районах вдарили зливи і смертоносні паводки. За останніми даними, кількість жертв повеней і селевих потоків в Чорноморському регіоні Туреччини досягла 40 осіб.

Читайте такожПісля лісових пожеж у Туреччині почалися катастрофічні повені (фото, відео) Як повідомили турецькі рятувальні служби, в районі Кастамону на південному березі Чорного моря загинули мінімум 34 людини, ще шість смертей підтверджені в сусідньому Синопі. Крім того, багато хто вважається поки зниклими безвісти, але скільки їх, влада досі не уточнювала. У провінції Бартин тривають пошуки місцевого жителя, якого віднесло селевим потоком. Дев'ять осіб розміщені в лікарні, передає Анадолу.

У регіоні йде велика пошуково-рятувальна операція. Там зруйновано багато будинків, мости, дороги і обірвані лінії електропередачі. У п'ятницю в Кастамону приїжджав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

На півночі Туреччини, в районі повеней, поки евакуйовані понад 1700 осіб. Багатьох знімали вертольотами з дахів будинків. Без електрики залишилися 330 сіл.

На гористому Чорноморському узбережжі Туреччини досить часто трапляються паводки, і тільки недавно там в повені загинули кілька людей, але те, що сталося на цьому тижні, міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу назвав найстрашнішим паводком з тих, що він бачив досі, передає Бі-бі-сі.

Зміни клімату та стихійні лиха

На цьому тижні ООН випустила велику доповідь про зміну клімату, в якій, зокрема, йдеться, що через підвищення температури атмосфери в світі все частіше будуть траплятися різні стихійні лиха, причому в місцях, де їх раніше не бувало. Європа цього літа вже пережила і рекордну спеку, і великі повені.

Автори: Ірина Погоріла, Світлана Закелова