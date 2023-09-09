Сотні людей отримали поранення, громадян закликають ставати донорами крові.

Цієї ночі поблизу міста Марракеш в Марокко стався потужний землетрус магнітудою 6,8. Після цього сталися десятки афтершоків, максимальний з яких був магнітудою 5, пише Al Jazeera.

Лахсен Мханні, голова служби сейсмічного моніторингу в Марокко, сказав, що ситуація поступово нормалізується, й загрози нових сильних поштовхів немає.

"Десятки підземних поштовхів все ще будуть зареєстровані, але вони будуть нижчої величини, ніж основний. І з часом вони будуть поступово зменшуватися, поки геологічна інфраструктура знову не збалансується", – сказав він.

Землетрус спричинив значні руйнування і вбив сотні людей. Численні фото та відео з Марокко демонструють, що шпиталі переповнені, лікарняні ліжка виставляють просто на вулиці. Кількість жертв та поранених стрімко зростає, тривають розбори завалів.

"Влада та волонтери продовжують працювати, щоб дістатися до тих, хто потребує допомоги, і до постраждалих. Весь медичний персонал і відділення були готові [до катастроф]. Єдина проблема – закінчується резерв пакетів крові", – каже доктор Хешам Хармуді з Марракеша.

За останніми даними Міністерства внутрішніх справ Марокко, вже відомо про 820 загиблих та щонайменше 672 поранених.

Через значну кількість людей, що потребують медичної допомоги, влада закликала мешканців країни ставати донорами крові. Біля центру переливання крові в Марракеші зібралися сотні людей, готових здати кров.

Землетрус в Марокко - це треба знати

В ніч проти 9 вересня в Марокко відбувся потужний землетрус магнітудою 6,8. За даними Геологічної служби Сполучених Штатів, це сталося близько 23:00 за місцевим часом (01:00 за київським часом).

Епіцентр землетрусу знаходився на відносно невеликій глибині 18,5 км, приблизно за 72 км на південний захід від Марракеша.

В старому районі Марракеша, що є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зруйновано чимало будівель.

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