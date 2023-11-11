Видимість становитиме 200-500 метрів.

У найближчу годину у Києві та Київській області суттєво погіршиться погода. Очікується туман та погіршення видимості.

Про небезпечні погодні умови попередили в Укргідрометцентрі. Зазначається, що погіршення погодних умов збережеться вночі та вранці 12 листопада.

Видимість становитиме 200-500 метрів. Оголошено І (жовтий) рівень небезпеки.

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Погода на Київщині на 12 листопада

12 листопада в Києві та Київській області оголосили штормове попередження. Синоптики кажуть про підвищений рівень небезпеки.

Вдень очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Вночі та вранці прогнозується значний дощ. Через негоду оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Зазначимо, І рівень небезпечності свідчить про те, що що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Населенню варто зберігати підвищену уважність та обережність.

Загалом у неділю, 12 листопада, в Україні очікується хмарна погода із дощем. Температура вночі та вдень у західних областях становитиме 2-7° тепла, в північних областях 4-9° тепла; на решті території вночі 6-11°, а вдень 10-15°.

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