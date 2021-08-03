За прогнозом синоптиків, негода може вирувати аж до завтра.

За даними Укргідрометцентру, найближчим часом зі збереженням до кінця доби 3 серпня очікується гроза. В окремих районах можливий шквальний вітер.

Про це попередили в ДСНС.

"За даними УкрГідрометцентру, у найближчу годину зі збереженням до кінця доби 3 серпня гроза, в окремих районах шквали 15-20 м/с", - написала прес-служба ДСНС України приблизно о 16:45.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 4 серпня, всю західну Україну заллє дощами. Опади також очікуються і в Криму. На решті території - сухо, невелика хмарність, до +32 градусів. При цьому вночі місцями температура опуститься до +14...+16 градусів.

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Автор: Дмитро Захаров