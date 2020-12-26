В Україні через негоду знеструмлено більше трьох сотень населених пунктів

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Найбільше населених пунктів знеструмлено в Полтавській області \ фото УНІАН

В Україні через негоду знеструмлено 357 населених пунктів.

Читайте також На Україну насувається антициклон: синоптик розповіла про сніг і сонце на вихіднихПро це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 7 год. 26 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 357 населених пунктів у 5 областях», - сказано у повідомленні.

Так, у Полтавській області без електропостачання залишився 281 населений пункт, у Сумській – 46, у Донецькій – 15, у Дніпропетровській – 13 та Чернівецькій – 2.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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