У ботанічному саду ім. Мечникова розцвіла калина пахуча. З настанням холодів квітування має припинитися.

В Одесі у грудні розцвіла калина. Білі та рожеві квіточки з'явилися на кущах калини пахучої в місцевому ботанічному саду.

Відповідні фото опубліковані на сторінці Ботанічного саду ім. Мечникова у Facebook.

Фахівці саду відзначили, що калина пахуча - це зимовоквітучий кущ, який квітне упродовж зими в різні строки, в залежності від температури довкілля. Цього року цвітіння почалося у грудні.

Як повідомляється, з настанням холодів квітування припиняється, пелюстки підмерзають та буріють, а бутони залишаються непошкодженими. Як тільки потеплішає - бутони розкриваються, цвітіння продовжується

"Запах у цього виду калини неймовірний: тонкий, з солодкими нотками", - розказали у ботанічному саду.

Нагадаємо, у Києві буквально за три тижні до початку зими розцвіли каштани. Тоді квітучі дерева помітили на Оболоні і Теремках.

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Автор: Катерина Лиманська