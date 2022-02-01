Синоптики підбили погодні підсумки січня 2022 року.

Цього року січень у Києві виявився теплішим за норму та набагато вологішим.

Про це свідчать дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Як зазначається, середньомісячна температура повітря січня у столиці склала -1,3°, що вище кліматичної норми на 1,9° градуса.

"Найхолодніше було 13 січня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -14,9°, а найтепліше - 5 числа, коли максимальна температура підвищилась до +10,7°", - розказали фахівці.

Зазначається, що за місяць у Києві кліматологи зафіксували чотири температурних рекорди й один рекорд максимальної швидкості вітру (23 м/с 14 січня).

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Опадів на проспекті Науки випало 50 мм або майже півтори норми.

Нагадаємо, 14 січня у Києві максимальна швидкість вітру досягла рекордних 23 м/с (83 км/год), що на 3 м/с перевищило попереднє максимальне значення, зареєстроване у 1966 році.

Історичний рекордний максимум швидкості вітру у столиці, за уточненими даними, дорівнює 25 м/с і утримується з 20 березня 1881 року.

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