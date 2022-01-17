В столиці кілька днів тому швидкість вітру сягала 23 м/с.

У Києві відмічений рекорд максимальної швидкості вітру.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"14 січня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних 23 м/с (83 км/год), що на 3 м/с перевищило попереднє максимальне значення, зареєстроване у 1966 році", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, історичний рекордний максимум швидкості вітру у столиці, за уточненими даними, дорівнює 25 м/с і утримується з 20 березня 1881 року.

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Нагадаємо, у Києві 2022 рік розпочався з температурних рекордів - зареєстрована температура, що характерна для жовтня. Зокрема, максимальна температура у столиці піднялась до +8,2°С, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1899 року на 2,1 градуса.

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