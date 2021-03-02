Весна прийшла: у Києві розпустилися підсніжники (фото)

Жителям столиці нагадують, що продаж першоцвітів є незаконним.

У Києві з'явилися першоцвіти / Фото Вечірній Київ

Вчора, 1 березня, у перший день весни, у Києві розквітли підсніжники.

Про це повідомляє Вечірній Київ.

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Так, на вулиці Зодчих у Святошинському районі кияни побачили підсніжники.

Ці квіти є зникаючим видом рослин, який знаходиться у Червоній книзі. Тому киянам нагадують, що продаж підсніжників є незаконним.

У соцмережах обурюються продажем першоцвітів на вулицях міста і закликають не купувати квіти та викликати поліцію.

У Києві - справжня весна / Фото Вечірній Київ

Підсніжники на Чернігівщині

Минулої зими, 29 січня 2020 року, на Чернігівщині через теплу зиму у січні зацвіли підсніжники.

Відповідні фото у соціальних мережах розмістили жителі смт Лосинівка Ніжинського району.

Також своєю світлиною квітучих підсніжників поділилася жителька Чернігова Оксана Єременок. Вона розповіла, що на присадибній ділянці на початку січня проросли підсніжники, а за деякій час ті, що на сонці, почали цвісти.

Завідувач кафедри екології та охорони природи, доцент Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка Юрій Карпенко вважає, що квіти через високі температури навколишнього середовища «плутають» зиму з весною і починають розпускатися. Це стосується й інших цибулинних рослин, але активний ріст стримують мінусові показники температури вночі.