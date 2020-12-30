Українців попередили про сильний туман на Новий рік

10:48, 30 грудня 2020
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Таким погодним умовам надано жовтий рівень небезпечності.

Україну огорне сильний туман / фото УНІАН
Україну огорне сильний туман / фото УНІАН

В Україні вдень 30 грудня та вночі 31 грудня утримається туман.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Стало відомо, коли в Україну прийдуть справжні морози

Видимість впаде до 200-500 метрів. Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності - жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг", - йдеться у повідомленні.

Підвищення рівнів води у річках на Закарпатті

З 30 грудня по 1 січня на річках Закарпаття очікується підвищення рiвнiв води на 0,5-1,5 метри над поточними рівнями, без негативних наслідків.

"В нижній течії Боржави можливий початковий вихід води на заплаву", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Олена Пилипчак

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