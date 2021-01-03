Рятувальники попередили українців про густий туман
У першій половині дня у північних, центральних та південних областях утримається туман, видимість становитиме 200-500 м.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають про туман на території України.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.
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"У першій половині дня 3 січня у північних, центральних та південних областях утримається туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники зауважують, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.
Погода в Україні та Києві
Неділя, 3 січня, порадує українців плюсовою температурою. За словами синоптика Наталки Діденко, температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +3 +5 градусів, на сході очікується до +3, у південній частині та на Закарпатті +6 +12 градусів.
У Києві в неділю опади малоймовірні. Найближчої ночі близько нуля, вдень очікується +3 + 5 градусів, південно-східний вітер може бути поривчастим.
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