Арктичний холод та штормовий вітер: синоптик розповіла про погоду на завтра
Найближчими днями в Україні очікується суттєве похолодання.
В Україні завтра очікується зниження температури та посилення вітру до штормового.
Про це у Facebook розказала синоптик Наталка Діденко.
На вихідні в Україні поступово припиняться опади та посиляться морози
За її словами, 12-го лютого північно-західний вітер в Україні буде сильним, штормовим. Також температура повітря завтра почне знижуватися.
"Спочатку арктичний холод затікатиме на Захід України - очікується вже -12...-14 градусів, на Закарпатті -5...-8 градусів", - повідомила Діденко.
За її прогнозом, на Сході України буде вдень +2...+6 градусів. На Півночі, у більшості центральних областей, а також на Одещині та Миколаївщині очікується -4...-10, місцями до -12 градусів. На Полтавщині, в Дніпропетровській області, на Херсонщині 0...-3 градуси морозу. У Запоріжжі та в Криму +2...+6 градусів.
Погода у Києві
За прогнозом синоптика, у Києві завтра передбачається сніг, вдень він слабшатиме.
"Проте завіватиме сильний, до штормового, північно-західний вітер! Одягайтеся, закутуйтеся! І вночі, і вдень температура повітря буде приблизно однаковою, -9...-12 градусів", - розказала Наталка Діденко.
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