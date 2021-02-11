Арктичний холод та штормовий вітер: синоптик розповіла про погоду на завтра

Найближчими днями в Україні очікується суттєве похолодання.

Завтра в Україні очікується штормовий вітер / фото УНІАН

В Україні завтра очікується зниження температури та посилення вітру до штормового.

Про це у Facebook розказала синоптик Наталка Діденко.

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За її словами, 12-го лютого північно-західний вітер в Україні буде сильним, штормовим. Також температура повітря завтра почне знижуватися.

"Спочатку арктичний холод затікатиме на Захід України - очікується вже -12...-14 градусів, на Закарпатті -5...-8 градусів", - повідомила Діденко.

За її прогнозом, на Сході України буде вдень +2...+6 градусів. На Півночі, у більшості центральних областей, а також на Одещині та Миколаївщині очікується -4...-10, місцями до -12 градусів. На Полтавщині, в Дніпропетровській області, на Херсонщині 0...-3 градуси морозу. У Запоріжжі та в Криму +2...+6 градусів.

Погода у Києві

За прогнозом синоптика, у Києві завтра передбачається сніг, вдень він слабшатиме.

"Проте завіватиме сильний, до штормового, північно-західний вітер! Одягайтеся, закутуйтеся! І вночі, і вдень температура повітря буде приблизно однаковою, -9...-12 градусів", - розказала Наталка Діденко.

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