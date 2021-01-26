Сильний вітер та налипання снігу: рятувальники назвали області, які завтра накриє сніговий шторм

Пориви вітру сягнуть 20 м/с.

Завтра Україну накриє снігопад / Фото ua.depositphotos.com

Завтра, 27 січня, у деяких областях України значно ускладняться погодні умови.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

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"В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. У південній частині України пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 26 січня, в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у західній частині на дорогах ожеледиця, у Волинській та Рівненській областях значний сніг, хуртовина. Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності, жовтий.

Прогноз погоди на 27 січня від Наталки Діденко

Новий циклон завтра, 27 січня, прийде зі снігопадами та дощами в Україну.

"Найбільше дістанеться центральній частині України, на південному заході буде складна погода. Потягнеться крило циклону через Полтавщину до Сумщини. Надвечір 27 січня та вночі 28 січня циклон підпорядкує собі практично всі північні області", - написала синоптик Наталка Діденко.

У західних областях та на південному сході хмарно та місцями невеликі опади. На решті території України - складна вітряна погода із снігопадами чи дощами, залежно від температури повітря.

На заході вдень очікується -1°...-3°. На сході +3°...+7°. На півдні: на Одещині та Миколаївщині близько 0°, на Херсонщині, Запоріжжі +4°...+9°, в Криму до +10°. На півночі від -1° до +1°.

У центрі близько 0°, проте в Дніпрі з районами ще до +4°...+6°.

У Києві 27 січня буде хмарно, прохолодно, вдень близько 0°.