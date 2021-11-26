За останніми даними, в результаті негоди загинули 14 осіб.

14 людей загинули й одна зникла безвісти після урагану і проливних дощів, що накрили Шрі-Ланку.

Про це повідомляє агентство Xinhua.

Як повідомляється, понад 100000 сімей постраждали через несприятливі погодні умови, 114 осіб були переселені в безпечні місця і 22 людини отримали поранення.

У 19 районах була оголошена червона тривога, оскільки очікуються сильні зливи, під час яких може випасти понад 100 міліметрів опадів. Людям, що живуть в низинних районах, порадили переїхати вглиб країни.

За даними агентства, очікується, що погодні умови покращаться протягом наступних 24 годин.

Нагадавши, в Індонезії повінь торкнулося понад 25000 осіб на Суматрі. В результаті зсувів загинули 5 осіб.

Як повідомляв Погода УНІАН, повінь, що сталася в провінції Північна Суматра після проливного дощу, призвела до розливу річок. Паводкові води в деяких районах досягли глибини 1,2 метра. Були пошкоджені сотні будинків.

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Автор: Катерина Лиманська