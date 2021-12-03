Дощі в країні вже припинилися. Сили кинуті на пошуки зниклих.

Сильні дощі викликали повені та зсуви у центральному В'єтнамі. В результаті стихії не менше 18 людей загинули або пропали безвісти, зруйновані будинки і пошкоджені дороги.

Про це повідомляє REUTERS.

Як повідомляється, найсильніше постраждали прибережні міста Фу Йен, Бінь Дінь і головна провінція В'єтнаму Даклак.

В результаті повені було затоплено 780 гектарів рисових полів.

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Нагадаємо, що проливні дощі у В'єтнамі почалися наприкінці листопада.

За даними The Wathers, у постраждалих районах затоплено близько 60000 будинків, а паводкові води досягли 1,2 метра. В одному з міст за добу випало 432 міліметри опадів.

У заяві уряду йдеться, що зараз дощі вщухли, зараз робляться зусилля з пошуку зниклих безвісти.

Повідомляється, що В'єтнам схильний до штормів і повеней через протяжну берегову лінію. Так, минулого року в результаті стихійних лих - переважно повеней, зсувів і штормів - загинуло 378 осіб.

Як повідомлялося раніше, в Індонезії повінь торкнулося понад 25000 осіб на Суматрі. В результаті зсувів загинуло 5 осіб.

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Автор: Катерина Лиманська