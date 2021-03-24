Перша жертва повеней: в Австралії чоловіка віднесло водою в автомобілі (відео)
Через стихійне лихо близько 40 тисяч австралійців змушені покинути свої будинки.
Новини світу: в Австралії через стихійне лихо чоловік загинув у власному авто
В Австралії - перша жертва рекордних повеней: загинув чоловік, якого віднесло водою у власному авто.
Австралійці рятуються від навали павуків, які масово залазять у будинки (відео)Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Зазначається, що через стихійне лихо близько 40 тисяч людей змушені покинути свої будинки.
«Рятувати доводиться не тільки людей, а й тварин – свиней, коней і навіть екзотичних страусів Ему», – йдеться в сюжеті.
Крім того, місцеві жителі діляться відео з власних будинків, де повно павуків. Люди кажуть: в будинки заповзають і змії, які відчайдушно шукають сушу.
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