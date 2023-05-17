Люди змушені рятуватися на дахах власних будинків.

Дві людини загинули та тисячі евакуйовані через повінь на півночі Італії. Про це повідомляє Reuters.

Місцева влада попереджає, що найгірше може бути ще попереду, адже опади тривають.

Як повідомляється, кілька людей зникли безвісти, але точне число влада Італії поки назвати не може. За даними деяких ЗМІ, зникли мінімум чотири людини.

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Як повідомляється, річки почали виходити з берегів. Люди змушені рятуватися від води на дахах будівель, звідки з потім забирають рятувальники на вертольотах та гумових човнах.

За даними агентства, останнім часом погодні катастрофи в Італії почастішали. Проливні дощі на півночі країни послідували за тижнями посухи, що висушила землю, знизила її здатність поглинати воду та посилила вплив повеней.

На Європу чекає суворе літо - прогноз вчених

Європа цього року зіткнеться з неймовірно спекотним літом та посухами. За прогнозами, під найбільш сильним ударом опиниться південна частина континенту.

На даний момент важка ситуація склалася в Іспанії. Вчені припускають, що посуха в країні тільки погіршиться.

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