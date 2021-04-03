Сильні зливи та сніг: синоптики розказали про погоду 4 квітня (карта)
Дощі йтимуть переважно у східних та південних областях.
Погода в Україні у неділю, 4 квітня, буде дощовою на похмурою. Невелике прояснення можливе лише на Волині та Рівненщині.
В Укргідрометцентрі попередили про дощі та нічні заморозки (відео)
Як повідомили в Укргідрометцентр, середня температура повітря в Україні становитиме +8...+10 градусів. Найхолодніше буде на заході.
У західних областях температура прогріється лише до +6...+9 градусів. Крім того, падатиме мокрий сніг на дощ. На сході дощитиме менше, а стовпчики термометрів піднімуться до +8...+11 градусів.
На півдні, півночі та в центрі прогнозують невеликі дощі. Температура повітря становитиме +9...+11 градусів.
Водночас за словами синоптика Наталки Діденко, у Запорізькій та Донецькій областях можливі сильні зливи.
"У неділю опадів побільшає: на Заході очікується дощ та мокрий сніг, у більшості областей України - місцями невеликий дощ. А ось вночі та вранці 4-го квітня на Півдні, а вдень на південному сході - Запоріжжя, Донеччина - можливі сильні зливи", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.
У Києві прогнозують прохолоду та свіжість. Так, температура повітря буде в межах +8...+10 градусів. Вдень можливий дощ.
Прогноз погоди у містах України на неділю, 4 квітня
- Ужгород – +8...+10
- Львів – +7...+9
- Івано-Франківськ – +6...+8
- Тернопіль – +6...+8
- Чернівці – +6...+8
- Хмельницький – +7...+9
- Луцьк – +6...+8
- Рівне – +6...+8
- Житомир – +7...+9
- Вінниця – +8...+10
- Одеса – +9...+11
- Миколаїв – +9...+11
- Херсон – +9...+11
- Сімферополь – +8...+10
- Кропивницький – +9...+11
- Черкаси – +9...+11
- Чернігів – +9...+11
- Суми – +9...+11
- Полтава – +9...+11
- Дніпро – +9...+11
- Запоріжжя – +9...+11
- Донецьк – +8...+10
- Луганськ – +8...+10
- Харків – +8...+10
- Київ – +8...+10
Прогноз погоди в Україні: що відомо
- Вінниця+10°... 0°
- Дніпро+10°... +1°
- Донецьк+10°... -1°
- Житомир+10°... 0°
- Запоріжжя+8°... +1°
- Івано-Франківськ+10°... 0°
- Київ+10°... 0°
- Кропивницький+13°... +3°
- Луганськ+14°... 0°
- Луцьк+10°... -2°
- Львів+10°... -3°
- Миколаїв+13°... +4°
- Одеса+14°... +4°
- Полтава+11°... +2°
- Рівне+10°... -3°
- Сімферополь+9°... +2°
- Суми+10°... -1°
- Тернопіль+9°... -2°
- Харків+8°... 0°
- Херсон+12°... +3°
- Хмельницький+9°... 0°
- Черкаси+13°... +2°
- Чернігів+10°... 0°
- Чернівці+10°... +2°