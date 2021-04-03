Сильні зливи та сніг: синоптики розказали про погоду 4 квітня (карта)

17:49, 3 квітня 2021
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Дощі йтимуть переважно у східних та південних областях.

В Україну йдуть дощі та грози / фото ua.depositphotos.com
В Україну йдуть дощі та грози / фото ua.depositphotos.com

Погода в Україні у неділю, 4 квітня, буде дощовою на похмурою. Невелике прояснення можливе лише на Волині та Рівненщині.

В Укргідрометцентрі попередили про дощі та нічні заморозки (відео)

Як повідомили в Укргідрометцентр, середня температура повітря в Україні становитиме +8...+10 градусів. Найхолодніше буде на заході.

У західних областях температура прогріється лише до +6...+9 градусів. Крім того, падатиме мокрий сніг на дощ. На сході дощитиме менше, а стовпчики термометрів піднімуться до +8...+11 градусів.

На півдні, півночі та в центрі прогнозують невеликі дощі. Температура повітря становитиме +9...+11 градусів.

Водночас за словами синоптика Наталки Діденко, у Запорізькій та Донецькій областях можливі сильні зливи.

"У неділю опадів побільшає: на Заході очікується дощ та мокрий сніг, у більшості областей України - місцями невеликий дощ. А ось вночі та вранці 4-го квітня на Півдні, а вдень на південному сході - Запоріжжя, Донеччина - можливі сильні зливи", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

У Києві прогнозують прохолоду та свіжість. Так, температура повітря буде в межах +8...+10 градусів. Вдень можливий дощ.

Прогноз погоди у містах України на неділю, 4 квітня

  • Ужгород – +8...+10
  • Львів – +7...+9
  • Івано-Франківськ – +6...+8
  • Тернопіль – +6...+8
  • Чернівці – +6...+8
  • Хмельницький – +7...+9
  • Луцьк – +6...+8
  • Рівне – +6...+8
  • Житомир – +7...+9
  • Вінниця – +8...+10
  • Одеса – +9...+11
  • Миколаїв – +9...+11
  • Херсон – +9...+11
  • Сімферополь – +8...+10
  • Кропивницький – +9...+11
  • Черкаси – +9...+11
  • Чернігів – +9...+11
  • Суми – +9...+11
  • Полтава – +9...+11
  • Дніпро – +9...+11
  • Запоріжжя – +9...+11
  • Донецьк – +8...+10
  • Луганськ – +8...+10
  • Харків – +8...+10
  • Київ – +8...+10
Прогноз погоди на 4 квітня / карта Укргідрометцентру
Прогноз погоди на 4 квітня / карта Укргідрометцентру

Прогноз погоди в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко

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