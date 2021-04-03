Сильні зливи та сніг: синоптики розказали про погоду 4 квітня (карта)

Дощі йтимуть переважно у східних та південних областях.

В Україну йдуть дощі та грози / фото ua.depositphotos.com

Погода в Україні у неділю, 4 квітня, буде дощовою на похмурою. Невелике прояснення можливе лише на Волині та Рівненщині.

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Як повідомили в Укргідрометцентр, середня температура повітря в Україні становитиме +8...+10 градусів. Найхолодніше буде на заході.

У західних областях температура прогріється лише до +6...+9 градусів. Крім того, падатиме мокрий сніг на дощ. На сході дощитиме менше, а стовпчики термометрів піднімуться до +8...+11 градусів.

На півдні, півночі та в центрі прогнозують невеликі дощі. Температура повітря становитиме +9...+11 градусів.

Водночас за словами синоптика Наталки Діденко, у Запорізькій та Донецькій областях можливі сильні зливи.

"У неділю опадів побільшає: на Заході очікується дощ та мокрий сніг, у більшості областей України - місцями невеликий дощ. А ось вночі та вранці 4-го квітня на Півдні, а вдень на південному сході - Запоріжжя, Донеччина - можливі сильні зливи", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

У Києві прогнозують прохолоду та свіжість. Так, температура повітря буде в межах +8...+10 градусів. Вдень можливий дощ.

Прогноз погоди у містах України на неділю, 4 квітня

Ужгород – +8...+10

Львів – +7...+9

Івано-Франківськ – +6...+8

Тернопіль – +6...+8

Чернівці – +6...+8

Хмельницький – +7...+9

Луцьк – +6...+8

Рівне – +6...+8

Житомир – +7...+9

Вінниця – +8...+10

Одеса – +9...+11

Миколаїв – +9...+11

Херсон – +9...+11

Сімферополь – +8...+10

Кропивницький – +9...+11

Черкаси – +9...+11

Чернігів – +9...+11

Суми – +9...+11

Полтава – +9...+11

Дніпро – +9...+11

Запоріжжя – +9...+11

Донецьк – +8...+10

Луганськ – +8...+10

Харків – +8...+10

Київ – +8...+10

Прогноз погоди на 4 квітня / карта Укргідрометцентру

Прогноз погоди в Україні: що відомо